Уайт: пока нет никакого плана, Макгрегор ждёт бой Нурмагомедов — Порье
Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что бывший чемпион организации Конор Макгрегор до сих пор не определился с планами на будущее. По словам Уайта, ирландский боец будет ждать исхода поединка российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова и американского бойца Дастина Порье. Этот бой состоится в сентябре в Абу-Даби.
«Пока нет никакого плана. Макгрегор хочет посмотреть, как пройдёт бой Порье и Хабиба. Посмотрим, тогда определимся с дальнейшими планами.
Кроме того в субботу дерётся Нэйт Диас. К сентябрю многое определится, тогда будем всё решать», — цитирует Уайта Fight Hub.
Макгрегор и Нурмагомедов не выходили в октагон с октября 2018 года. Тогда на турнире UFC Нурмагомедов успешно защитил титул, победив Макгрегора удушающим приёмом.
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