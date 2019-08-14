Биспинг: Сехудо бросает вызов женщине, он выжил из ума, но создаёт хайп

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг поделился мнением о чемпионе организации Генри Сехудо. Он вызвал на бой Валентину Шевченко после того, как она защитила титул в наилегчайшем весе. Сехудо объявил, что хочет стать первым межгендерным чемпионом.

«Я не думаю, что смог бы вести себя, как Сехудо. Писать в социальных сетях, что хочу побить женщину.

В то же время мне нравится Сехудо, мы вместе веселимся. Я не называю его парнем, который хочет побить женщину. Но он сам говорит об этом!

На самом деле, Сехудо немного прикалывается. Он создаёт хайп, о нём говорят.

Он выжил из ума! Но я хотел бы вновь увидеть его в октагоне, хочу, чтобы он снова дрался, но необязательно с женщиной. Такое никогда не разрешат, верно?», — цитирует Биспинга BJPenn.