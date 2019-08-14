Дрозд: Ковалёв в том состоянии, когда он уже не станет лучше, его пик прошёл

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд поделился ожиданиями от поединка россиянина Сергея Ковалёва и британца Энтони Ярда. Бой состоится 24 августа в Челябинске.

«Такие поединки всегда опасны, потому что Сергей Ковалёв находится в таком состоянии, когда он уже не станет лучше. Его пик прошёл, но сейчас он ещё держится на чемпионском уровне. Ярд — крепко сложенный боксёр с хорошей скоростью и сильным ударом. Это примерно такой же расклад, как перед первым боем с Альваресом, который Ковалёв проиграл. Риски для Сергея известны.

Но Ярд занимает высокое место в рейтинге, поэтому он обязан защищать против него пояс. Это в любом случае вызов, и приятно, что для домашнего боя Сергей выбрал не сбитого лётчика, а хорошего молодого соперника с идеальным рекордом. Это будет хороший бой, и верю, что дома для Сергея всё сложится хорошо и он сумеет победить», — цитирует Дрозда News.ru.