Шлеменко проведёт следующий бой в начале сентября
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что проведёт следующий бой в начале сентября. О том, в какой организации пройдёт этот бой и кто станет соперником Александра, пока не сообщается.
«Готовлюсь и тренируюсь, у меня должен быть бой в начале сентября. Конкретнее пока не могу сказать», — приводит слова Александра Шлеменко «Р-Спорт».
В последний раз Шлеменко выступал на турнире RCC 6 в Челябинске в мае 2019 года. В общей сложности на счету Шлеменко 71 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 58 побед и 12 раз потерпел поражение при одном ничейном исходе. Шлеменко является бывшим чемпионом организации Bellator.
Ранее Шлеменко выражал желание выступить на одном из турниров UFC.
Шлеменко выразил готовность заменить Вудли в бою с Лоулером
- 15 августа 2019
-
20:34
-
19:37
-
18:45
-
17:49
-
16:11
-
15:50
-
15:39
-
14:46
-
12:45
-
12:01
-
10:33
-
00:38
- 14 августа 2019
-
23:48
-
21:55
-
20:31
-
19:26
-
18:17
-
17:17
-
16:07
-
15:07
-
14:05
-
12:15
-
11:48
-
10:52
-
10:00
-
00:25
- 13 августа 2019
-
23:51
-
22:45
-
21:55
-
20:57
-
19:23
-
18:30
-
17:46
-
17:00
-
16:12
Партнерский контент