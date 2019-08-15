Шлеменко проведёт следующий бой в начале сентября

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что проведёт следующий бой в начале сентября. О том, в какой организации пройдёт этот бой и кто станет соперником Александра, пока не сообщается.



«Готовлюсь и тренируюсь, у меня должен быть бой в начале сентября. Конкретнее пока не могу сказать», — приводит слова Александра Шлеменко «Р-Спорт».



В последний раз Шлеменко выступал на турнире RCC 6 в Челябинске в мае 2019 года. В общей сложности на счету Шлеменко 71 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 58 побед и 12 раз потерпел поражение при одном ничейном исходе. Шлеменко является бывшим чемпионом организации Bellator.



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