Нурмагомедов — о Макгрегоре: такие люди должны сидеть в тюрьме
Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ситуацию вокруг Конора Макгрегора и его нападения на пожилого мужчину в баре Дублина.
«Такие люди должны сидеть в тюрьме. У этого парня нет уважения. Да, он делал хорошие вещи для спорта, но сейчас он потерял рассудок. Он спятил. Властям нужно разобраться с ним. Я очень зол из-за этого видео. Сегодня он ударил старика, а что будет завтра?
Могу представить, как много новостей было бы, если бы на его месте был я. Это очень плохой поступок. Это недопустимо. Как к такому относится правительство в Ирландии? Почему он без проблем получает визу в США? Такие люди должны сидеть в тюрьме», — сказал Нурмагомедов в интервью TMZ Sports.
Макгрегор ударил по лицу пожилого мужчину в баре за отказ выпить виски
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