Менеджер Льюиса: Леннокс может возобновить карьеру и побить Джошуа
Джош Дубин, менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе Леннокса Льюиса ответил на критику со стороны бывшего чемпиона Энтони Джошуа. По словам Дубина, Льюис может возобновить карьеру и побить Энтони.
«Леннокс Льюис может съесть несколько шоколадных батончиков, возобновить карьеру и побить Джошуа», — приводит слова Джоша Дубина Talk Sport.
Напомним, Льюис является последним абсолютным чемпионом в тяжёлом весе из Великобритании. Он одержал исторические победы над Майком Тайсоном и Эвандером Холлифилдом. Джошуа 1 июня сенсационно уступил Энди Руису. Льюис после боя сказал, что сомневается в подготовке Джошуа. Также Леннокс поставил под сомнение квалификацию тренера британского боксёра.
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