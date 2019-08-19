Стали известны гонорары Миочича и Кормье за титульный бой
Пресс-служба UFC объявила гонорары бойцов, участвовавших в турнире UFC 241. Самые большие гонорары получили участники титульного боя в тяжёлом весе Стипе Миочич и Даниэль Кормье. Миочич, одержавший победу, заработал $ 750 тыс. Его соперник — $ 500 тыс.
Миочич вернул чемпионский пояс и взял реванш у Кормье. Бой был остановлен в четвёртом раунде после того, как 40-летний Кормье пропустил несколько ударов подряд. Стипе быстро добил соперника, а рефери остановил бой.
Третье место в списке занял Нэйт Диас, победивший единогласным решением судей Энтони Петтиса. Он заработал $ 250 тыс. Гонорар Петтиса составил $ 155 тыс.
34-летний Диас не выходил в октагон с 2016 года, когда он уступил решением судей ирландцу Конору Макгрегору.
Миочич победил Кормье и вернул титул чемпиона UFC
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