Нурмагомедов лайкнул пост UFC со словами «Миочич — самый крутой парень планеты»
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов лайкнул запись в официальном инстаграме UFC. На фото изображён момент с титульного боя Даниэль Кормье — Стипе Миочич. В кадре Миочич наносит удар Кормье.
«Самый крутой парень планеты», — говорится в записи.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» UFC.
Кормье уступил титул на турнире UFC 241. После удачного начала поединка Даниэль пропустил серию ударов в четвёртом раунде, после чего Миочич добил соперника. В результате Стипе вернул себе чемпионский титул.
При этом Нурмагомедов является другом и одноклубником Кормье. Ранее россиянин говорил, что Кормье стоит завершить карьеру после поединка с Миочичем. Сам Кормье признался, что ещё не принял решение о будущем.
Стали известны гонорары Миочича и Кормье за титульный бой
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