Нурмагомедов лайкнул пост UFC со словами «Миочич — самый крутой парень планеты»

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов лайкнул запись в официальном инстаграме UFC. На фото изображён момент с титульного боя Даниэль Кормье — Стипе Миочич. В кадре Миочич наносит удар Кормье.

«Самый крутой парень планеты», — говорится в записи.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» UFC.

Кормье уступил титул на турнире UFC 241. После удачного начала поединка Даниэль пропустил серию ударов в четвёртом раунде, после чего Миочич добил соперника. В результате Стипе вернул себе чемпионский титул.

При этом Нурмагомедов является другом и одноклубником Кормье. Ранее россиянин говорил, что Кормье стоит завершить карьеру после поединка с Миочичем. Сам Кормье признался, что ещё не принял решение о будущем.