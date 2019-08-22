Президент FNG: не будь Нурмагомедова, UFC не скоро провели бы бой в Абу-Даби

Президент промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев считает, что чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов получит высокий гонорар за бой с Дастином Порье, который будет проходить в Абу-Даби 7 сентября. По мнению Гаджиева, речь идёт о миллионах долларов.
«Учитывая, что турнир проходит в Абу-Даби, итоговый гонорар может быть ещё больше, потому что Хабиб является единственным драйвером всего ивента. Речь идёт о миллионах долларов. Не будь Хабиба, то UFC не скоро провели бы там бой», — цитирует Гаджиева «РБК».
Менеджер чемпиона UFC Ризван Магомедов ранее сообщил, что гонорар Нурмагомедова превысит сумму, которую он получил за бой с Конором Макгрегором в октябре 2018 года. Тогда Нурмагомедов нанёс поражение Макгрегору с помощью удушающего приёма.
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