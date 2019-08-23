Макгрегор извинился за нападение на пожилого мужчину

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор выступил с извинениями за то, что ударил пожилого мужчину в одном из пабов Дублина.

«Не важно, что там произошло. Я был не прав. Этот человек хотел хорошо провести время в пабе, не заканчивая день вот так. Это было пять месяцев назад, и я пытался загладить свою вину… Но это не имеет значения. Я ошибся. Я должен был раньше взять на себя ответственность. И я обращаюсь к тем людям, которые меня поддерживают. Я в долгу перед своей матерью, перед своей семьей, перед людьми, которые меня тренируют. Это не то, кто я есть. Это не та причина, по которой я пришёл в ММА. Причина, по которой я пришёл в этот спорт, защищать людей от подобных сценариев. Сейчас я тут, чтобы признаться в этом и двигаться дальше», — приводит слова Макгрегора ESPN.

Напомним, ранее в интернете появилось видео, на котором Макгрегор ударил по лицу мужчину, отказавшегося пить виски производства Конора. Сообщество осудило поведение Макгрегора.