Макгрегор планирует провести бой до конца 2019 года

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец ММА Конор Макгрегор сообщил, что готов вернуться в единоборства. По словам Макгрегора, он хочет провести бой до конца 2019 года.
«Проведу ли бой в этом году? Да, это возможно. Я разговаривал с хирургом насчёт борьбы, я могу заниматься. Приступаю к работу, я не растерял форму. Просто нужно посмотреть, могу ли я удерживать захват.
В плане ударов проблем нет. Я могу бить в полную силу. Так что да, планирую провести бой до конца 2019 года», — сказал Макгрегор в интервью ESPN.
В последний раз Макгрегор выходил в октагон в октябре 2018 года. Тогда он на турнире UFC 229 проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову. После этого ирландец говорил, что завершает карьеру в ММА, но затем неоднократно намекал на возвращение.
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