Ярд: мы с Джошуа похожи? Ничего подобного. Разве что мы оба жестоко бьём

Вечером 24 августа на ледовой арене «Трактор» в Челябинске 36-летний россиянин Сергей Ковалёв будет проводить обязательную защиту принадлежащего ему мирового титула WBO в полутяжёлом весе в бою с официальным претендентом – 28-летним Энтони Ярдом. Накануне боя британец заявил, что не видит в себе сходства с соотечественником, Энтони Джошуа.
«По стилю мы похожи с Энтони Джошуа? Ничего общего. Джошуа — отличный боец. Он первый британец, кто выиграл золото Олимпиады и стал объединенным чемпионом. Он добился немалых высот.
Но у нас разные стили. Единственное сходство — мы оба жестко бьем», — передаёт слова Ярда Sports.ru.
Сегодня, 23 августа, стало известно, что помимо титула чемпиона мира WBO на кону будет стоять ещё и титул суперчемпиона Евразийского боксёрского парламента EBP. Организация EPB объединяет более 50 стран и признана ведущей боксёрской четвёркой.
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