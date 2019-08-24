Шестаков: прошлый поединок будет довлеть над Митрионом

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков поделился ожиданиями от поединка между россиянином Сергеем Харитоновым и американцем Мэттом Митрионом.

«Считаю, шансы на победу у спортсменов примерно равны. Многое будет зависеть от тактических задач на бой и удачи, так как во встрече тяжеловесов всегда присутствует значительный элемент непредсказуемости.

Рискну предположить, что оба бойца, являясь ярко выраженными нокаутёрами, сделают ставку на точный удар. Здесь многое будет зависеть от точности и везения. Если Сергею удастся перевести бой в партер, то победу он наверняка не упустит.

Очевидно, что главный бой вечера будет тяжелым и, скорее всего, коротким — один-два раунда, не больше. Прошлый поединок, признанный несостоявшимся из-за удара в пах, будет довлеть над Митрионом. Мэтт как спортсмен, имеющий репутацию чистого бойца, постарается избежать подобных спорных ситуаций. Я бы сравнил его с футболистом, выходящим на поле с жёлтой карточкой и желающим честно победить. Это будет на руку Сергею», — приводят слова Шестакова «Известия».

В феврале бойцам не удалось выявить победителя, поскольку их поединок был признан несостоявшимся. Харитонов не смог продолжить бой после запрещенного удара Митриона в пах.