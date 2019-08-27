Сехудо надел на пояса подгузники и бросил вызов экс-чемпиону UFC Крузу

Чемпион UFC в двух весовых категориях американский боец ММА Генри Сехудо бросил вызов экс-чемпиону организации в легчайшем дивизионе Доминику Крузу.

«Последний год получился для папочки сложным. Я побил величайшего бойца наилегчайшей весовой категории Деметриуса Джонсона. Я побил киллера Марлона Мораеса и величайшего бойца Ти Джея Диллашоу.

Теперь мне нужен кто-то более простой. Мне нужен разогревочный бой с тем, кого мы называем рыбой.

Доминик Круз, как ты можешь считать себя лучшим в мире, если даже не являешься лучшим в штате Аризона? Преклони колено перед тройным чемпионом. И ещё одна просьба, искупай свою мерзкую собаку», — сказал Сехудо в опубликованной в своём «инстаграме» видеозаписи.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Сехудо.