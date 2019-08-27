Сехудо надел на пояса подгузники и бросил вызов экс-чемпиону UFC Крузу
Чемпион UFC в двух весовых категориях американский боец ММА Генри Сехудо бросил вызов экс-чемпиону организации в легчайшем дивизионе Доминику Крузу.
«Последний год получился для папочки сложным. Я побил величайшего бойца наилегчайшей весовой категории Деметриуса Джонсона. Я побил киллера Марлона Мораеса и величайшего бойца Ти Джея Диллашоу.
Теперь мне нужен кто-то более простой. Мне нужен разогревочный бой с тем, кого мы называем рыбой.
Доминик Круз, как ты можешь считать себя лучшим в мире, если даже не являешься лучшим в штате Аризона? Преклони колено перед тройным чемпионом. И ещё одна просьба, искупай свою мерзкую собаку», — сказал Сехудо в опубликованной в своём «инстаграме» видеозаписи.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Сехудо.
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