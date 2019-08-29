Соперником Усика может стать голландский тяжеловес Спонг

Инсайдер The Athletic Майк Коппинджер сообщил, что 33-летний голландский боксёр Тайрон Спонг (13-0, 12 КО) может стать следующим соперником бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Асика. Украинец перешёл в тяжёлый вес, но пока не провёл там ни одного боя.

Спонг является региональным чемпионом Латинской Америки по версии WBC Latino.

Среди вариантов также рассматривается Брайант Дженнингс (24-2, 14 КО). В список входил и россиянин Андрей Федосов (31-1, 25 КО), но сам Усик сообщил, что не будет драться с российским боксёром из-за политического аспекта.

Как утверждает источник, имя оппонента Усика будет официально объявлено 30 августа. Украинец должен дебютировать в тяжёлом весе в Чикаго 12 октября.