Поветкин поддержал решение Усика не драться с россиянами

Российский боксёр Александр Поветкин прокомментировал решение украинца Александра Усика не драться с представителями России. Ранее Усик, которому предстоит дебютировать в тяжёлом весе, сказал, что не хочет драться с россиянами, потому что бой переведут в политическую плоскость.

«Красавец. Молодец. Всё равно в политику переведут, поэтому, наверное, правильно сделал.

Александр — он хороший, сильный боксёр. Я как-то не задумывался насчёт боя с ним. По крайней мере, у нас никогда разговора не было, чтобы бой провести», — цитирует Поветкина ТАСС.

Соперником Усика в дебютном поединке в тяжёлом весе в итоге станет голландец Тайрон Спонг. Этот бой состоится 12 октября в Чикаго (США).

Что касается Поветкина, то он 31 августа нанёс поражение британцу Хьюи Фьюри.