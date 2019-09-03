Эдгар заинтересован в поединке с Макгрегором

Бывший чемпион UFC Фрэнки Эдгар заявил, что он хотел бы встретиться с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором.



«Да, я объявил о переходе в легчайший вес, но я готов отложить это, если состоится поединок с Макгрегором. Конора — самая яркая звезда нашего спорта, он привлекает к себе огромное внимание и его будут помнить даже через 20 лет. Я хочу добавить победу над ним в своё резюме.



Конор, подкрепи свою болтовню делом и давай закончим с этим. Я готов подраться в любое время и в любо весовой категории. Это будет тот бой, за который тебя точно запомнят», — приводит слова Фрэнки Эдгара MMAFighting.