Порье перед боем с Хабибом назвал себя «неоспоримым»
Временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье назвал себя неоспоримым. Соответствующий пост он выложил на своей странице в «Инстаграме».
В субботу, 7 сентября, он встретится с полноценным чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. После боя в дивизионе останется единственный — неоспоримый — чемпион организации.
Американец завладел поясом временного чемпиона в апреле 2019 года, когда победил на турнире в Атланте чемпиона UFC в полулёгком весе Макса Холлоуэя. Что касается россиянина, то он завоевал титул в апреле 2018 года. Бой с Порье станет для него второй защитой.
Встреча бойцов пройдёт на турнире UFC 242 в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию противостояния Нурмагомедов — Порье.
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