Бывший чемпион UFC рассказал о драке с другом детства в ночном клубе

Бывший чемпион UFC Би Джей Пенн поделился подробностями инцидента, который произошёл в ночном клубе в Гавайях, где Пенн отдыхал в компании друзей.



«На концерте собирался встретиться со старым другом, которого знаю с раннего детства. Мой знакомый из-за чего-то разозлился. Было сказано что-то не то или какие-то неприятные воспоминания возникли, не знаю. Я отказался драться с ним. Напомнил, что мы друзья. Он вышел на улицу, я решил, что пойду за ним и успокою его, вернусь внутрь, мы пойдём на концерт. Я вышел, чтобы обнять его, а он ударил меня.



Думал, что после этого парень скажет, что нам стоит забыть об инциденте, но он ударил меня и сбил с ног. После этого он попробовал снова напасть на меня, и мне пришлось защищаться», — приводит слова Пенна MMAFighting.

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