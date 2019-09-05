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Хабиб — Порье: смотреть онлайн эфир Первого канала 7 сентября
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22:30 Мск
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Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов

Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов
Бокс/ММА / ММА 0

Российский боец ММА, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации американец Дастин Порье провели официальную дуэль взглядов.

Запись можно посмотреть в «твиттере» MMA Junkie.

Во время дуэли взглядов соперники проявили уважение друг к другу, обменялись рукопожатиями и попрощались перед уходом.

Нурмагомедов ещё ни разу не проигрывал в UFC. Российский боец во второй раз в карьере будет защищать чемпионский титул в лёгком весе. В октябре 2018 года он досрочно победил Конора Макгрегора с помощью удушающего приёма. С того времени Нурмагомедов не выходит в октагон.

Нурмагомедов и Порье проведут поединок за чемпионский титул в Абу-Даби 7 сентября. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этого боя.

Нурмагомедов отменил тренировку перед боем с Порье, чтобы пообщаться с фанатами
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