Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов
Российский боец ММА, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации американец Дастин Порье провели официальную дуэль взглядов.
Запись можно посмотреть в «твиттере» MMA Junkie.
Во время дуэли взглядов соперники проявили уважение друг к другу, обменялись рукопожатиями и попрощались перед уходом.
Нурмагомедов ещё ни разу не проигрывал в UFC. Российский боец во второй раз в карьере будет защищать чемпионский титул в лёгком весе. В октябре 2018 года он досрочно победил Конора Макгрегора с помощью удушающего приёма. С того времени Нурмагомедов не выходит в октагон.
Нурмагомедов и Порье проведут поединок за чемпионский титул в Абу-Даби 7 сентября. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую трансляцию этого боя.
Нурмагомедов отменил тренировку перед боем с Порье, чтобы пообщаться с фанатами
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