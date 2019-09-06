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Джошуа — о реванше с Руисом: готовлюсь к бою с волком в овечьей шкуре

Джошуа — о реванше с Руисом: готовлюсь к бою с волком в овечьей шкуре
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа прокомментировал предстоящий бой-реванш с Энди Руисом. 1 июня соперники впервые встретились на ринге, тогда Руис одержал сенсационную победу техническим нокаутом. Теперь Джошуа и Руис проведут реванш в декабре в Саудовской Аравии.

«В первом бое я всё сделал неправильно. Это была моя вина, я виню только себя. Но теперь всё будет хорошо, я сделаю всё правильно.

Я не обсуждаю никакие другие бои. Я только думаю о поединке с Руисом, и это правильно. Я знаю, что готовлюсь к бою с волком в овечьей шкуре. И я готовлюсь психологически», — цитирует Джошуа New York Post.

Руис не должен был драться с Джошуа, но американец мексиканского происхождения заменил Джаррела Миллера, провалившего допинг-тест.

Джошуа: в первом бое с Руисом нужно было действовать умнее
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