Василевский: Порье — сильный боец, но его характера будет недостаточно

Российский боец смешанных единоборств поделился ожиданиями от противостояния Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, отметив, что Дастину не хватит техники и характера, чтобы совладать с россиянином.

«Порье, конечно, сильный боец, но его силы, техники и характера недостаточно, чтобы выиграть у Хабиба. Первый раунд, может, будет равным — пристрелка. К третьему Нурмагомедов подберётся и схватит соперника. Порье любит работать на дистанции, как и любой ударник. Но в этом противостоянии ударника и борца выиграет борец.

К тому же Хабиб довольно крупный легковес. Мы тренировались, и могу сказать, что он большой. Мы близки по комплекции, хотя я дерусь в среднем весе, а он — в лёгком. Для борьбы это очень важно, потому поставлю на Хабиба", — передаёт слова Василевского корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.

Хабиб Нурмагомедов встретится с Дастином Порье 7 сентября на турнире UFC 242. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб vs Порье.