Порье заплакал после поражения от Хабиба Нурмагомедова

В Абу-Даби только что завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В его главном поединке выступили Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. Хабиб уверенно выиграл в первом раунде, а во втором пропустил несколько жёстких ударов, тем не менее также записал себе в актив пятиминутку.

В третьем раунде Порье попытался провести удушающий приём, но Хабиб перехватил атаку соперника и сам провёл удушающий приём, оформив досрочную победу.

После боя с Нурмагомедовым Порье, давая интервью, заплакал прямо в октагоне. Также он сообщил, что ближайшее время планирует провести с семьёй.

Для Порье это поражение стало первым с 2016 года. Нурмагомедов же во второй раз защитил титул чемпиона, одержав 28-ю победу в карьере.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию поединка Хабиб — Порье.