Монсон: если Хабиб будет драться, как сегодня, его никто не победит

Бывший боец ММА Джефф Монсон прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье на турнире UFC 242. Благодаря этой победе, российский боец во второй раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Эта победа стала 28-й в карьере Хабиба.

«Это был очень хороший бой для Хабиба. Порье — жёсткий боец, но Хабиб доминировал на протяжении всего боя. Если Нурмагомедов будет продолжать биться так, как он делал это сегодня, никто не победит его», — сказал Монсон корреспонденту «Чемпионата» Дарье Юрко.

Бой Нурмагомедова и Порье был остановлен в третьем раунде. Американский боец был вынужден сдаться после удушающего приёма соперника.