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Монсон: если Хабиб будет драться, как сегодня, его никто не победит

Монсон: если Хабиб будет драться, как сегодня, его никто не победит
Бокс/ММА / ММА 0

Бывший боец ММА Джефф Монсон прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье на турнире UFC 242. Благодаря этой победе, российский боец во второй раз защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Эта победа стала 28-й в карьере Хабиба.

«Это был очень хороший бой для Хабиба. Порье — жёсткий боец, но Хабиб доминировал на протяжении всего боя. Если Нурмагомедов будет продолжать биться так, как он делал это сегодня, никто не победит его», — сказал Монсон корреспонденту «Чемпионата» Дарье Юрко.

Бой Нурмагомедова и Порье был остановлен в третьем раунде. Американский боец был вынужден сдаться после удушающего приёма соперника.

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