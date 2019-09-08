Ковалёв: поздравляю Хабиба с отличной победой

Чемпион мира по боксу по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поздравил чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с очередной победой и напомнил, что успех в противостоянии с Порье позволил Хабибу превзойти рекорд Фёдора Емельяненко.

«Поздравляю Хабиба с отличной победой. Хабиб побил рекорд Фёдора Емельяненко! Последний Император вёл серию из 27 побед, Орлу удалось продлить свою серию до 28 побед подряд! Желаю дальнейших побед и больших боёв», — написал Ковалёв на своей официальной странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Сергея Ковалёва в социальной сети.

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде. «Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.