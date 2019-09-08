Финкельштейн: круче Хабиба никого нет
Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье на турнире UFC 242, назвав россиянина величайшим бойцом.
«Хабиб — молодец, нет слов. Доказал, что он лучший. И круче него никого нет. Не вижу на данный момент, кто его может победить. Фергюсон — маловероятно. Хабиб стал величайшим после боя с Макгрегором. Сейчас он это доказывает.
Что касается других спортсменов, то Тайсумов, конечно, расстроил. Пять ребят было из М-1, поэтому я за каждого переживал», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.
Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде.
«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.
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