Финкельштейн: круче Хабиба никого нет

Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн прокомментировал победу Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье на турнире UFC 242, назвав россиянина величайшим бойцом.

«Хабиб — молодец, нет слов. Доказал, что он лучший. И круче него никого нет. Не вижу на данный момент, кто его может победить. Фергюсон — маловероятно. Хабиб стал величайшим после боя с Макгрегором. Сейчас он это доказывает.



Что касается других спортсменов, то Тайсумов, конечно, расстроил. Пять ребят было из М-1, поэтому я за каждого переживал», — сказал Финкельштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.