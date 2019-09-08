Гольцов: пока Хабиб не величайший

Российский боец смешанных единоборств в тяжёлом весе Денис Гольцов, выступающий в лиге PFL, поделился впечатлениями от победы Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

«Бой мне понравился. Хабиб был как всегда лидером, доминировал и реализовал свой план, кроме одного пропущенного удара. В целом, всё прошло хорошо. Сложно сказать, кто сейчас может хоть что-то противопоставить Хабибу. Сейчас нет спортсменов у которых схожая борьба с ним. Фергюсон неплохо борется в стойке, но не так хорошо, как Хабиб. Шансы у Тони есть, но бой бы закончился точно так же

Величайший ли Хабиб? Пока нет», — сказал Гольцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

Нурмагомедов победил Порье вчера, 7 сентября. «Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию боя Хабиб — Порье.