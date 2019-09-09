Тренер Деревянченко объяснил, за счёт чего его подопечный победит Головкина

Андре Розьер, тренер украинского боксёра Сергея Деревянченко, назвал факторы, которые, по его мнению, помогут его подопечному в бое с Геннадием Головкиным из Казахстана. 5 октября Головкин, бывший чемпион мира в среднем весе, и Деревянченко, претендовавший на титул, сразятся за звание чемпиона мира в среднем весе по версии IBF.

«Мы усердно работаем над тем, чтобы усовершенствовать джеб Сергея. Он будет искать возможность провести джеб, где бы это ни случилось. Мы хотим сделать так, чтобы его защита стала как никогда прочной. Он будет атаковать под разными углами, и это заставит Головкина некомфортно себя чувствовать.

Если я говорю что-то, а боксёр этого не делает, это означает, что он меня не слушает, и тогда победы не видать. Но у Сергея нет этой проблемы. Он слушает меня, и по этой причине мы победим. Это сыграет решающую роль. Если я скажу ему не прижиматься к канатам, менять направление, он сделает это», — цитирует Розьера BoxingScene.