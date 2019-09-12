Вице-президент UFC рассказал, что нужно для проведения титульного боя в России

По словам вице-президента UFC по России и СНГ Андрея Громковского, для проведения в России турнира с титульным боем необходимо популяризировать в стране смешанные единоборства.
Громковского спросили, когда UFC поймёт, что в России можно организовать титульный бой.
«К этому приведут поступательная работа и популяризация ММА в стране. Мы уже сделали это, показав бой Нурмагомедова с Порье 25 миллионам человек. Это и есть первый шаг, и нам нужно сделать ещё несколько, чтобы закрепить смешанные единоборства в качестве одного из самых популярных видов спорта в России.
Как правило, первое мероприятие в новой стране всегда бьёт рекорды посещаемости, поскольку работает накопленный спрос. Наша задача — сделать смешанные боевые искусства одним из главных видов спорта в стране. Иногда я говорю, что ММА в России может стать вторым по популярности, а втайне надеюсь, что и первым», — цитирует Громковского «RT на русском».
При этом Громковский не стал утверждать, что титульный бой пройдёт в России уже в 2020 году.
«Будем работать над этим. Конкретных планов пока нет», — добавил он.
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