Вице-президент UFC рассказал, что нужно для проведения титульного боя в России

По словам вице-президента UFC по России и СНГ Андрея Громковского, для проведения в России турнира с титульным боем необходимо популяризировать в стране смешанные единоборства.

Громковского спросили, когда UFC поймёт, что в России можно организовать титульный бой.

«К этому приведут поступательная работа и популяризация ММА в стране. Мы уже сделали это, показав бой Нурмагомедова с Порье 25 миллионам человек. Это и есть первый шаг, и нам нужно сделать ещё несколько, чтобы закрепить смешанные единоборства в качестве одного из самых популярных видов спорта в России.

Как правило, первое мероприятие в новой стране всегда бьёт рекорды посещаемости, поскольку работает накопленный спрос. Наша задача — сделать смешанные боевые искусства одним из главных видов спорта в стране. Иногда я говорю, что ММА в России может стать вторым по популярности, а втайне надеюсь, что и первым», — цитирует Громковского «RT на русском».

При этом Громковский не стал утверждать, что титульный бой пройдёт в России уже в 2020 году.

«Будем работать над этим. Конкретных планов пока нет», — добавил он.