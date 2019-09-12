Волков готовился к бою с дос Сантосом даже на отдыхе

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков рассказал, как готовился к бою с бразильцем Джуниором дос Сантосом. Волков и дос Сантос, выступающие в тяжёлой весовой категории, выйдут в октагон 9 ноября в Москве на турнире UFC Fight Night 163.
«Мне стало известно около месяца назад о бое с дос Сантосом. Наша команда с радостью приняла эту новость. Регулировались дела о подписании договора со второй стороной. Буквально на прошлой неделе я подписал контракт, и бой стал официальным.
На самом деле я плотно тренировался, несмотря на вынужденный перерыв. Тренировки не прекращал, в Болгарии я отдыхал, но всё равно я там также тренировался. Работал с болгарскими ребятами. Можно сказать, это был промежуточный сбор. Просто немножко переключился, сделал большой объём работы там и вернулся с новыми силами.
К предыдущему бою у меня был вес 117 килограммов. Он сейчас 115-116 килограммов, к бою будет примерно так же. У меня вес плавает независимо от моих целей. Мне оптимально на 115 кг, это естественный процесс. Ниже 113 килограммов у меня вес не опускается. К бою будет 115», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
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