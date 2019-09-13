Фьюри — о Джошуа: быка в скаковую лошадь не превратишь

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри прокомментировал слова Энтони Джошуа о подготовке к матчу-реваншу с мексиканцем Энди Руисом, действующим чемпионом в тяжёлом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO. Джошуа утверждал, что его не особо беспокоит его вес, и подчеркнул, что постарается сделать так, чтобы ему стало легче передвигаться по рингу.
«Я видел, что он немного сбросил вес. Он прислушивается к тому, что ему говорят, мол, слишком много мышц и так далее. Но это вырвано из контекста. Нельзя превратить быка в скаковую лошадь. Это не сработает. И скаковая лошадь не потащит вагон или тяжёлый груз.
Если взять большую, тяжёлую лошадь, лишить её мышц, а потом вернуть в упряжку и заставить тащить тот же груз, она не справится», — цитирует Фьюри BoxingScene.
Матч-реванш Джошуа и Руиса состоится в Саудовской Аравии 7 декабря.
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