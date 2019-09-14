Кузьмин потерял титул интерконтинентального чемпиона WBA

Россиянин Сергей Кузьмин проиграл в Нью-Йорке (США) американцу Майклу Хантеру единогласным решением судей (117-110, 117 — 110, 117 — 110). Кузьмин защищал в этом поединке свой титул интерконтинентального чемпиона по версии WBA в супертяжелом весе.



Это первое поражение для Сергея в карьере. У Хантера 18 побед в 19 боях. Кузьмин третий раз защищал свой чемпионский пояс, который добыл в бою с Дэвидом Прайсом в 2018 году.

Главным событием вечера станет бой между россиянином Зауром Абдуллаевым и американцем Девином Хейни за титул временного чемпиона мира в легком весе по версии WВС.