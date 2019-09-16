Гэтжи рассказал, как стал бы биться с Нурмагомедовым

Американский боец Джастин Гэтжи, выступающий в лёгкой весовой категории, победил соотечественника Дональда Серроне на турнире UFC Fight Night 158. Одним из следующих соперников Гэтжи может стать россиянин Хабиб Нурмагомедов, хотя наилучшие шансы сразиться с Хабибом не у него, а у американца Тони Фергюсона.

После боя с Серроне Гэтжи рассказал, как стал бы действовать в поединке с Нурмагомедовым. Также Джастина спросили, каков был бы исход боя с Хабибом.

«Понятия не имею. Не знаю. Он, вероятно, побьёт меня «на бумаге». Но у меня сильный удар, я атлетичный боец. Предотвратить тейкдаун в борьбе можно, если на силу ответить силой, а не убегать.

Я не стану касаться клетки. Если он захочет провести тейкдаун, это будет в середине октагона. И он получит по ноге несколько раз, прежде чем что-то предпримет», — приводит слова Гэтжи MMAJunkie.