Доминирование Нурмагомедова побудило Кевина Ли задуматься о лёгком весе

Американский боец смешанного стиля Кевин Ли, выступающий в UFC в полусреднем весе, уже говорил, что заинтересован в поединке с россиянином Исламом Махачевым — настолько, что готов ради этого вернуться в лёгкий вес.
Ли, который всегда хотел сразиться с Хабибом Нурмагомедовым, рассказал, что задумался о возвращении в лёгкий вес после того, как посмотрел бой Нурмагомедова с американцем Дастином Порье.
«Я посмотрел тот бой Хабиба, видел, как он доминирует, и это заставило меня немного проснуться. Этим он вновь обратил моё внимание на лёгкий вес», — приводит слова Ли MMAJunkie.
Поединок Нурмагомедова и Порье состоялся 7 сентября. Российский боец одержал победу в третьем раунде, проведя удушающий приём, и защитил чемпионский титул UFC в лёгком весе.
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