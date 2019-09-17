Лучший боец MMA по версии Мейвезера подписал контракт с UFC

Боец смешанных единоборств Махмуд Мурадов из Узбекистана подписал контракт с UFC. В августе непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер, в команду которого входит Мурадов, опубликовал в своём «инстаграме» видео поединков бойца и прокомментировал: «Лучший боец MMA в мире!»

«Альхамдулиллах за всё, что мне даёт всевышний. Сегодня я подписал контракт с сильнейшей организацией мира UFC. Хотел бы поблагодарить свою команду, братьев за проделанную работу. Вместе мы творим историю. Я первый узбек в UFC. Большое всем вам спасибо за вашу поддержку, за вашу веру в меня. Вместе мы идём за очередной победой», — написал Мурадов в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «Инстаграме».

На счету Мурадова 22 победы и 6 поражений в MMA.