Лучший боец MMA по версии Мейвезера подписал контракт с UFC
Боец смешанных единоборств Махмуд Мурадов из Узбекистана подписал контракт с UFC. В августе непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер, в команду которого входит Мурадов, опубликовал в своём «инстаграме» видео поединков бойца и прокомментировал: «Лучший боец MMA в мире!»
«Альхамдулиллах за всё, что мне даёт всевышний. Сегодня я подписал контракт с сильнейшей организацией мира UFC. Хотел бы поблагодарить свою команду, братьев за проделанную работу. Вместе мы творим историю. Я первый узбек в UFC. Большое всем вам спасибо за вашу поддержку, за вашу веру в меня. Вместе мы идём за очередной победой», — написал Мурадов в своём «инстаграме».
Посмотреть фото можно в «Инстаграме».
На счету Мурадова 22 победы и 6 поражений в MMA.
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