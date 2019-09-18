Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA российский боксёр Николай Валуев попал в Книгу рекордов России. Валуева признали самым высоким чемпионом мира по боксу.
«Сертификат Книги рекордов России получил вчера на премии «Человек года». Теперь официально «Самый высокий чемпион мира по боксу». Я как-то не мониторил эту историю, хотя не раз об этом слышал», — написал Валуев в своём «инстаграме».
Посмотреть фото боксёра с сертификатом можно в «Инстаграме».
46-летний Валуев, рост которого составляет 213 см, дебютировал в профессиональном боксе в 1993 году. Последний бой российский боксёр провёл в ноябре 2009 года, когда его победил британец Дэвид Хэй, отобравший чемпионство WBA. Всего на счету Николая 50 побед (в том числе 34 нокаутом) в 53 поединках и два поражения, а один бой признан несостоявшимся.
- 18 сентября 2019
-
13:06
-
12:10
-
11:00
-
10:16
-
09:11
-
01:07
- 17 сентября 2019
-
23:21
-
22:49
-
21:50
-
21:20
-
20:10
-
19:39
-
19:31
-
19:25
-
18:56
-
17:22
-
16:32
-
16:18
-
15:25
-
14:16
-
13:03
-
11:57
-
10:23
-
09:49
-
09:27
-
01:27
- 16 сентября 2019
-
23:51
-
22:33
-
20:41
-
19:37
-
18:35
-
17:17
-
16:30
-
15:30
-
14:23