Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBA российский боксёр Николай Валуев попал в Книгу рекордов России. Валуева признали самым высоким чемпионом мира по боксу.

«Сертификат Книги рекордов России получил вчера на премии «Человек года». Теперь официально «Самый высокий чемпион мира по боксу». Я как-то не мониторил эту историю, хотя не раз об этом слышал», — написал Валуев в своём «инстаграме».

Посмотреть фото боксёра с сертификатом можно в «Инстаграме».

46-летний Валуев, рост которого составляет 213 см, дебютировал в профессиональном боксе в 1993 году. Последний бой российский боксёр провёл в ноябре 2009 года, когда его победил британец Дэвид Хэй, отобравший чемпионство WBA. Всего на счету Николая 50 побед (в том числе 34 нокаутом) в 53 поединках и два поражения, а один бой признан несостоявшимся.

