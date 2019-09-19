Экс-чемпион UFC Альварес заявил, что знает, как победить Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории 35-летний американец Эдди Альварес считает, что в состоянии выйти победителем из поединка с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом организации.

Альвареса спросили, что нужно бойцу для победы над Нурмагомедовым.

«Нужен определённый стиль ведения боя. Если не владеешь этим стилем, нужно научиться ему, чтобы победить Хабиба. Считаю, я лучше всех в дивизионе могу продемонстрировать этот стиль. Не знаю, кто ещё на это способен. Думаю о других бойцах из первой десятки UFC — и не знаю, способны ли они вести бой так, чтобы победить Хабиба», — цитирует Альвареса MMAJunkie.

Альварес провёл 38 боёв в смешанных единоборствах, одержав 30 побед и потерпев семь поражений (один бой признан несостоявшимся). Нурмагомедов, на счету которого 28 поединков в MMA, остаётся непобеждённым бойцом.