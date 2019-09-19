Нурмагомедов: футбол — это спорт, которому нет и не было равных

Вчера, 18 сентября, действующий чемпион UFC в лёгком весе, российский боец Хабиб Нурмагомедов посетил матч 1-го тура футбольной Лиги чемпионов, в котором «Пари Сен-Жермен» принимал «Реал». Встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу «ПСЖ».
Нурмагомедов выложил в своём «инстаграме» фотографию с бывшим футболистом Клодом Макелеле, выступавшим за «Нант», «Марсель», «Сельту», «Реал», «Челси», «ПСЖ» и сборную Франции. В составе «Реала» Макелеле выиграл Лигу чемпионов в 2002 году, а в составе сборной стал серебряным призёром чемпионата мира 2006 года.
«Кто помнит этих легенд? Я вырос, смотря на их великолепную игру. Футбол — это спорт, которому нет равных и не было, ни один спорт даже близко не стоит с футболом», — подписал фотографию Нурмагомедов.
Посмотреть фото можно в «Инстаграме».
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