Нурмагомедов сфотографировался с Бекхэмом
Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории российский боец Хабиб Нурмагомедов встретился с Дэвидом Бекхэмом, бывшим футболистом «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Милана», «Пари Сен-Жермен» и сборной Англии. Нурмагомедов и Бекхэм встретились в Париже, где посетили матч первого тура Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» обыграл «Реал» со счётом 3:0.
Фотографию с Бекхэмом Нурмагомедов опубликовал в своём «инстаграме».
Посмотреть фотографию можно в «Инстаграме».
В составе «Манчестер Юнайтед» Бекхэм шесть раз становился чемпионом Англии по футболу, дважды побеждал в Кубке Англии, а в 1999 году выиграл Лигу чемпионов. Выступая за «ПСЖ» и «Реал», англичанин по разу выиграл национальные чемпионаты Франции и Испании соответственно.
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