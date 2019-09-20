Президент UFC рассказал, когда Макгрегор вернётся в октагон

Президент UFC Дэна Уайт предположил, что бывший чемпион организации в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор проведёт поединок либо в конце 2019 года, либо в начале 2020-го.

Макгрегор не выступал в смешанных единоборствах с октября 2018 года, когда потерпел поражение от Хабиба Нурмагомедова, защитившего титул чемпиона UFC в лёгком весе. Недавно ирландец намекнул в своём «твиттере», что проведёт бой в Дублине 14 декабря.

«Уверен, вы видели тот «твит». Конор хочет выступить 14 декабря в Дублине. Но мы в это время проведём турнир в Лас-Вегасе. Если он не захочет там сражаться, он может вернуться в начале следующего года», — цитирует Уайта MMAJunkie.

В смешанных единоборствах Макгрегор провёл 25 боёв, в которых одержал 21 победу.