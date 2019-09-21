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Гаджимагомедов завоевал золото на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге

Гаджимагомедов завоевал золото на чемпионате мира по боксу в Екатеринбурге
Бокс/ММА / Любительский бокс 0

В Екатеринбурге завершился финальный поединок чемпионата мира по боксу в весовой категории до 91 кг. За высшую награду первенства бились россиянин Муслим Гаджимагомедов и эквадорец Хулио Кастильо. По итогм трёх раундов все судьи отдали победу Гаджимагомедову. Таким образом, Муслим стал чемпионом мира и принёс российской национальной команде третью золотую награду на турнире.

Ранее чемпионами мира стали Андрей Замковой (до 69 кг) и Глеб Бакши (до 75 кг).

Для Гаджимагомедова нынешний год стал самым успешным в карьере. Ранее 22-летний боксёр выиграл золото Европейских игр. В 2017 году он стал серебряным призёром континентального первенства.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию полуфиналов чемпионата мира по боксу среди мужчин.

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