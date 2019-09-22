Де ла Хойя опроверг слухи о конфликте с Саулем Альваресом
Экс-чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне известный промоутер Оскар де ла Хойя опроверг слухи о конфликте с топ-клиентом — чемпионом мира в среднем весе Саулем Альваресом. По его словам, всё это не более чем спекуляции.
«Есть всякие слухи. Очевидно, люди могут спекулировать и болтать всякое, но у нас отличные взаимоотношения с Саулем Альваресом. Я являюсь его промоутером на протяжении более чем десяти лет, и мы рады продолжать сотрудничество. Нам было приятно объявить о его следующем поединке, намеченном на 2 ноября», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.
Напомним, следующую встречу мексиканец проведёт с чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым. Поединок пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Альварес: иногда де ла Хойя говорит то, что ему не следует говорить
- 22 сентября 2019
-
15:32
-
14:39
-
13:15
-
12:50
-
11:51
-
10:29
-
09:32
-
07:20
-
00:33
- 21 сентября 2019
-
23:58
-
22:43
-
22:32
-
21:36
-
21:28
-
20:29
-
19:39
-
18:46
-
17:57
-
16:10
-
14:32
-
12:29
-
11:58
-
10:59
-
09:19
-
01:01
- 20 сентября 2019
-
23:45
-
22:44
-
21:56
-
20:51
-
20:44
-
19:00
-
18:10
-
17:56
-
17:10
-
16:31
Партнерский контент