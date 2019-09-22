Де ла Хойя опроверг слухи о конфликте с Саулем Альваресом

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне известный промоутер Оскар де ла Хойя опроверг слухи о конфликте с топ-клиентом — чемпионом мира в среднем весе Саулем Альваресом. По его словам, всё это не более чем спекуляции.

«Есть всякие слухи. Очевидно, люди могут спекулировать и болтать всякое, но у нас отличные взаимоотношения с Саулем Альваресом. Я являюсь его промоутером на протяжении более чем десяти лет, и мы рады продолжать сотрудничество. Нам было приятно объявить о его следующем поединке, намеченном на 2 ноября», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.

Напомним, следующую встречу мексиканец проведёт с чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым. Поединок пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США).