Тренер Макгрегора хочет, чтобы Конор встретился с Фрэнки Эдгаром
Тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Джон Кавана, признался, что хотел бы видеть возвращение своего подопечного в октагон уже в 2019 году. По его словам, идеальным соперником для ирландца стал бы другой бывший чемпион UFC Фрэнки Эдгар.
«Думаю, бой Конора с Эдгаром стал бы классным событием. Фрэнки — бывший чемпион и отличный боец. Если бы решать пришлось мне, я бы с радостью посмотрел на бой Конора с Фрэнки. Его можно было бы организовать в этом году. После мы бы начали серию выступлений в 2020 году», — приводит слова Каваны MMA Fighting.
Конор Макгрегор минувший поединок провёл в октябре 2018 года, когда уступил Хабибу Нурмагомедову. А Фрэнки Эдгар в предыдущем поединке уступил чемпиону UFC Максу Холлоуэю.
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