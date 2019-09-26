Российских боксёров-дебоширов решили наказать

Федерация бокса России решила наказать участников дебоша в отеле «Хайят» в Екатеринбурге, сообщает телеграм-канал Baza.
Ранее стало известно, что российские боксёры устроили дебош во время чемпионата мира в Екатеринбурге. В федерации не согласились с такой формулировкой, отметив, что было словесное выяснение отношений. Однако, по словам генерального секретаря федерации Умара Кремлёва, виновные понесут дисциплинарное наказание: месяц добровольных трудовых работ. Кроме того, они помогут боксёрским залам в своих регионах.
Один из самых активных участников конфликта, Владислав Носовец из Татарстана, извинился за своё поведение.
«Приношу извинения за некорректное поведение в городе Екатеринбурге в отеле «Хайят». Готов понести дисциплинарное наказание. Моё личное поведение никак не должно сказываться на имидже Федерации бокса России и всего боксёрского сообщества», — сказал Носовец.
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