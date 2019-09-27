Соперник Бивола: в бою с Дмитрием увидите новую версию Ленина

Вчера, 26 сентября, стало известно, что чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол вернётся на ринг 12 октября. Соперником Бивола станет боксёр из Доминиканской Республики Ленин Кастильо (20-2-1, 15 КО), обладатель пояса WBO Latino в полутяжёлом весе.

Кастильо заявил, что у него есть шанс на победу в поединке с Биволом, хотя тот выше находится в рейтинге.

«Мечта сбылась! Считаю, Бивол находится в топ-20 лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, но знаю, что мне по силам совершить апсет. Я очень усердно тренировался перед этим поединком. 12 октября увидите лучшую версию Ленина Кастильо. Я привезу чемпионский титул в Доминиканскую Республику», — приводит слова Кастильо BoxingScene.

