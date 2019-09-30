Головкин: Альварес специально убежал от боя со мной

Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин заявил, что Сауль Альварес не пожелал выходить с ним на ринг в третий раз и согласился вместо этого сразиться с Сергеем Ковалёвым.
Головкин и Альварес дважды встречались на ринге: в сентябре 2017 года была зафиксирована ничья, а год спустя победу праздновал мексиканец.
«Кажется, Альварес не хочет или не может боксировать со мной, поэтому бой с Ковалёвым был для него единственным вариантом. Видимо, у него возникли какие-то проблемы, поскольку Канело предложили бой со мной, но он отказался. Это означает, что он специально решил не драться со мной, выбрав вместо этого поединок с Ковалёвым», — цитирует Головкина boxingnews24.
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