Стали известны гонорары А. Емельяненко и Кокляева за бой

29 ноября на «ВТБ Арене» состоится поединок бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и стронгмена Михаила Кокляева. Журналист Игорь Лазорин написал в своём «инстаграме», что гонорар Кокляева за бой составит примерно $ 80 тыс., а Емельяненко — в два раза больше.
«Канал «Рен-ТВ» является одним из организаторов боя Емельяненко – Кокляев. По неофициальной информации, Кокляев попросил за бой порядка 80 тысяч долларов. Стандартный гонорар Александра – примерно в два раза выше», — написал журналист.
Емельяненко и Кокляев подписали контракт на поединок по правилам бокса. Спортсменов, которые будут выступать в боксёрских перчатках, ожидают четыре раунда по три минуты.
Ранее Кокляев заявил, что Емельяненко будет плясать по рингу, но тот в долгу не остался и показал, в какой экипировке, по его мнению, будет выступать соперник.
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