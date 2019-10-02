Чемпион НБА объяснил Макгрегору, как нужно себя вести

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс дал совет ирландскому бойцу смешанного стиля Конору Макгрегору, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях. Макгрегор известен не только успехами в октагоне, но и скандальным поведением за его пределами.

«Человек, которым ты был за много лет до большой славы, должен приспособиться к тому, чтобы стать суперзвездой. Ты должен понять, что люди попытаются сбить тебя с пути. Должен быть умным в том, что делаешь, что говоришь, как действуешь в глазах общественности. Потому что теперь тебя считают чемпионом, человеком, который поднялся на вершину горы, в то время как другие люди пытаются сбить тебя с толку.

Ты должен изменить свой путь во многих вещах, если хочешь остаться на вершине. Если этого не сделаешь, то все увидят твоё падение с неё. Сможешь ли ты туда вернуться? Конечно. Однако тебе придётся изменить отношение к некоторым вещам.

Некоторые люди попадают на вершину горы, а затем их пытаются разрушить. Мы видели это на примере Коби Брайанта. Он прошёл через все испытания, чтобы вернуться на вершину горы. Так что ты учишься, двигаешься дальше, становишься зрелым и растёшь как личность», — сказал Пирс в интервью YouTube-каналу Submission Radio.