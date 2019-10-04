Отсидевший боец MMA поборол медведя

Российский боец смешанных единоборств Максим Новосёлов опубликовал в своём «инстаграме» видео борьбы с медведем. 46-летний Новосёлов, вес которого примерно равен 130 кг, смог повалить медведя на землю.

«Медведь на медведя. Это был мой мёд», — подписал видео Новосёлов.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

В 1993 году Новосёлова осудили на 14 лет колонии по обвинению в убийстве.

12 октября Новосёлов на турнире Fight Nights Global 94 в Москве сразится с Дмитрием Смоляковым, ранее выступавшим в UFC.

Всего на счету Новосёлова 11 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед и потерпел два поражения. У 37-летнего Смолякова 12 боёв: девять побед и три поражения.

Ранее борьба чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с медведем возмутила защитников прав животных.