Отсидевший боец MMA поборол медведя

Российский боец смешанных единоборств Максим Новосёлов опубликовал в своём «инстаграме» видео борьбы с медведем. 46-летний Новосёлов, вес которого примерно равен 130 кг, смог повалить медведя на землю.
«Медведь на медведя. Это был мой мёд», — подписал видео Новосёлов.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
В 1993 году Новосёлова осудили на 14 лет колонии по обвинению в убийстве.
12 октября Новосёлов на турнире Fight Nights Global 94 в Москве сразится с Дмитрием Смоляковым, ранее выступавшим в UFC.
Всего на счету Новосёлова 11 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед и потерпел два поражения. У 37-летнего Смолякова 12 боёв: девять побед и три поражения.
Ранее борьба чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова с медведем возмутила защитников прав животных.
- 4 октября 2019
-
13:03
-
12:17
-
11:37
-
10:01
-
10:00
-
09:20
-
01:03
- 3 октября 2019
-
23:41
-
22:53
-
21:22
-
20:38
-
19:01
-
17:52
-
16:19
-
16:02
-
15:15
-
15:06
-
13:49
-
13:40
-
13:00
-
11:58
-
11:37
-
10:58
-
10:03
-
10:00
-
09:06
-
05:57
-
00:56
-
00:25
- 2 октября 2019
-
23:00
-
22:03
-
20:53
-
19:53
-
18:44
-
17:19