Шварценеггер пожелал удачи Емельяненко и Кокляеву, хотя ничего о них не знает

Бывший губернатор Калифорнии, киноактёр Арнольд Шварценеггер пожелал удачи бойцу MMA Александру Емельяненко и стронгмену Михаилу Кокляеву, которых ожидает поединок по правилам бокса. Шварценеггер признал при этом, что ничего не знает о Емельяненко и Кокляеве.

«К сожалению, я ничего не знаю об этой битве и способностях и качествах этих спортсменов. Но я желаю им удачи», — приводят слова Шварценеггера «Известия».

Ранее Емельяненко и Кокляев подписали контракт на поединок по правилам бокса. Спортсменов, которые будут выступать в боксёрских перчатках, ожидают четыре раунда по три минуты.

2 октября Емельяненко и Кокляев устроили перепалку, в результате которой Михаил получил рассечение — Александр попал в него кепкой.

Кокляев надел на собаку кепку, которой в него попал Емельяненко