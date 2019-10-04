Шварценеггер пожелал удачи Емельяненко и Кокляеву, хотя ничего о них не знает
Бывший губернатор Калифорнии, киноактёр Арнольд Шварценеггер пожелал удачи бойцу MMA Александру Емельяненко и стронгмену Михаилу Кокляеву, которых ожидает поединок по правилам бокса. Шварценеггер признал при этом, что ничего не знает о Емельяненко и Кокляеве.
«К сожалению, я ничего не знаю об этой битве и способностях и качествах этих спортсменов. Но я желаю им удачи», — приводят слова Шварценеггера «Известия».
Ранее Емельяненко и Кокляев подписали контракт на поединок по правилам бокса. Спортсменов, которые будут выступать в боксёрских перчатках, ожидают четыре раунда по три минуты.
2 октября Емельяненко и Кокляев устроили перепалку, в результате которой Михаил получил рассечение — Александр попал в него кепкой.
Кокляев надел на собаку кепку, которой в него попал Емельяненко
Потасовку Емельяненко и Кокляева засняли на видео
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